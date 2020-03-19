Военные НАТО имплементируют указания по сдерживанию распространения в их рядах коронавируса COVID-19, и в этом им помогает поддерживаемая в армии дисциплина, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

В ходе пресс-конференции он отметил, что защита военных от вируса — не всегда простая задача в условиях жизни военных в казармах. «Однако дисциплина и привычка действовать согласно установленным правилам позволяет легче имплементировать такие меры, как социальное дистанцирование, мытье рук», — цитирует его «Интерфакс».

«Наши силы сохраняют боеготовность, проведение операций продолжается», — добавил Столтенберг.

Minval.az