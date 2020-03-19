В понедельник, 16 марта, в госпиталях Мадрида каждые 16 минут фиксировали смерть одного человека из-за коронавируса SARS-CoV-2. Об этом, согласно информации «Ленты.ру», пишет испанская газета El Pais в четверг, 19 марта, со ссылкой на министерство здравоохранения Испании.

В общей сложности за 24 часа умерло 88 пациентов — это 13 процентов от всего числа тех, кто проходил лечение в палатах интенсивной терапии. Эти данные не включают число умерших в домах престарелых, а учитывают только ситуацию в госпиталях столицы Испании.

По информации издания, сейчас невозможно подсчитать точное общее число инфицированных в Мадриде, однако количество случаев заболевания исчисляется десятками тысяч.

Ранее 19 марта сообщалось, что число погибших от коронавируса в Испании выросло до 767.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заражены более 222,6 тысячи человек. Свыше 9,1 тысячи заболевших умерли, еще 85 тысяч вылечились. Испания занимает четвертое место после Китая (81154), Италии (35713) и Ирана (18407) по числу зараженных.

Minval.az