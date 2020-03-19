Генсек ООН Антониу Гутерриш описал сценарий гибели миллионов человек от коронавируса. По его словам, которые передает Reuters, это может произойти в случае распространения COVID-19 в бедных странах.

Гутерриш заявил, что пандемия требует скоординированных и новаторских действий со стороны самых развитых стран. «Вирус можно сдержать. (…) Если мы позволим вирусу распространяться как лесному пожару, особенно в наиболее уязвимых регионах мира, он убьет миллионы людей», — отметил генсек ООН.

Ранее Иран признал смерть одного человека от коронавируса каждые десять минут. Кроме того, около 50 иранцев заражаются вирусом за один час. Чиновник призвал людей оставаться дома, что становится особенно актуально в преддверии Навруза 21 марта — персидского Нового года.

По последним данным, число погибших из-за коронавируса достигло 9325, общее количество случаев заражения составило 229 тысяч, из них выздоровели 85 тысяч человек.

Вспышка COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.

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