Турецкие власти в связи с пандемией коронавируса приняли решение закрыть в пятницу все мечети.

Как передает РИА Новости, об этом заявил глава управления по делам религии Турции Али Эрбаш.

Ранее власти Турции приостановили коллективные молитвы в мечетях из-за ситуации с коронавирусом, при этом в мечетях можно совершать индивидуальные молитвы.

«Все мечети завтра будут закрыты в качестве меры предосторожности против распространения COVID-19, пятничный намаз совершаться не будет», — говорится в сообщении Эрбаша.

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