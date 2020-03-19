Медицинские власти Италии выявили, что более 99% жертв коронавируса в Италии страдали от других заболеваний. Об этом сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на службы здравоохранения этой страны, передает «Интерфакс».

После того как число смертей от COVID-19 превысило 2500, а на прошлой неделе их число увеличилось на 150%, органы здравоохранения стали проводить анализ данных, пытаясь выявить закономерности, которые помогут бороться с распространением болезни.

Эксперты из Рима исследовали данные по 18% летальных исходов от коронавируса и выявили, что из обследованных только у трех жертв (то есть у 0,8%) ранее не наблюдалось каких-либо патологий.

Указывается, что почти половина погибших имели как минимум еще три заболевания, а около четверти страдали от одной или двух проблем со здоровьем. Более 75% погибших в Италии от коронавируса, имели высокое кровяное давление, около 35% имели диабет, а треть страдали сердечными заболеваниями.

Bloomberg отмечает, что средний возраст скончавшихся составляет 79,5 года. По состоянию на вторник, 17 марта, от нового коронавируса в Италии умерли 17 человек младше 50 лет. Все жертвы коронавируса в Италии в возрасте до 40 лет были мужчинами, страдающими серьезными заболеваниями.

В Италии по состоянию на 18 марта зафиксировано более 31,5 тысячи инфицированных коронавирусом, свыше 2,5 тысячи скончались.

Как сообщают итальянские СМИ со ссылкой на данные благотворительной организации GIMBE, которая отслеживает ситуацию с коронавирусом, вероятно, уже около 100 тысяч итальянцев могли заразиться COVID-19.

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