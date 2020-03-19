Число жертв коронавируса в Иране приблизилось к 1,3 тысячи, всего с 19 февраля минздрав зафиксировал 18 407 случаев заражения COVID-19, сообщил советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде.

«С полудня вчерашнего дня к сегодняшнему выявлено 1046 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло 18 407, выздоровели человек 5979. К сожалению, скончались 149 человек, общее число жертв возросло до 1284», — написал он в Twitter.

Ту же информацию в эфире телеканала IRINN озвучил замглавы минздрава Ирана Али Реза Раиси, пожелав здоровья в новом году, который иранцы отпразднуют в ночь на пятницу.

Minval.az