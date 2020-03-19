Новый тип пневмонии привел к увеличению уровня безработицы на более чем 6%, около 5 млн граждан остались без работы.

По прогнозам экспертов, к концу текущего года процент вырастет еще больше, поскольку последствия вируса будут продолжать свое давление на страну, ведь множество партнеров находится за пределами страны, где сейчас начал распространяться коронавирус (Европа и США), пишут «Известия».

Уровень промышленности в стране упал на 13,5%, а розничная торговля пострадала на 20,5%. Единственный рост показали лишь продажи в онлайн режиме.

Minval.az