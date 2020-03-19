Работницы секс-индустрии в знаменитом квартале Красных фонарей в столице Нидерландов Амстердаме остались без работы из-за COVID-19. В стране закрыты все заведения, в которых оказываются сексуальные услуги. Однако девушки не останутся без средств к существованию, пишет Reuters.

Жители Нидерландов организовали сбор средств в поддержку «жриц любви» на специальной краудфандинговой платформе.

Удалось собрать уже около пяти тысяч евро. Организаторы намерены выдавать по 40 евро тем девушкам, у которых наиболее бедственное финансовое положение.

Отметим, что в Нидерландах проституция является легальной. Работники этой сферы платят налоги наравне с другими гражданами страны. В секс-индустрии занято около 25 тысяч человек.

Minval.az