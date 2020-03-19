Итальянский город Бергамо, один из наиболее пострадавших от вспышки коронавируса, вынужден вывозить своих мертвецов, поскольку его крематорий не справляется с ситуацией.
По данным информационного агентства Ansa, армейские машины были доставлены для перевозки десятков гробов из Бергамо в другие регионы, передает Sky News.
В богатом городе к северо-востоку от Милана в итальянском регионе Ломбардия зарегистрировано по меньшей мере 93 смертей, связанных с коронавирусом, так как число случаев продолжает расти неуклонно с каждым днем.
«Крематорий Бергамо, работающий на полную мощность 24 часа в сутки, может кремировать 25 погибших», — сказал представитель местной власти.
В настоящее время гробы доставляются в крематории в Модене, Акви Терме, Домодоссоле, Парме, Пьяченце и некоторых других городах.
Родственникам умершимх разрешено входить на кладбище, чтобы отдать дань уважения, но только в ограниченном количестве и с рекомендуемым расстоянием между собой, чтобы предотвратить распространение вируса.
Тем временем раздел некрологов местной газеты увеличился с двух-трех страниц до 10.
Ранее в этом месяце врач, работавший в больнице Бергамо, строго предупредил, что «сообщение об опасности происходящего» не доходило до людей.
В своем посте на Facebook доктор Даниэле Маккини сказал: «Ситуация теперь не назвать иначе, как драматической. Других слов не приходит в голову».
Италия является наиболее пострадавшей страной за пределами Китая, а Ломбардия — наиболее пострадавшим регионом.