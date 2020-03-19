Итальянский город Бергамо, один из наиболее пострадавших от вспышки коронавируса, вынужден вывозить своих мертвецов, поскольку его крематорий не справляется с ситуацией.

По данным информационного агентства Ansa, армейские машины были доставлены для перевозки десятков гробов из Бергамо в другие регионы, передает Sky News.

В богатом городе к северо-востоку от Милана в итальянском регионе Ломбардия зарегистрировано по меньшей мере 93 смертей, связанных с коронавирусом, так как число случаев продолжает расти неуклонно с каждым днем.

Мэр Бергамо, Джорджио Гори, сказал, что истинное число связанных смертей может быть выше, так как многие люди с симптомами COVID-19 умерли до тестирования.

«Крематорий Бергамо, работающий на полную мощность 24 часа в сутки, может кремировать 25 погибших», — сказал представитель местной власти.

Власти Италии привлекли армию к вывозу из Бергамо тел, умерших от коронавируса, ообщает Reuters. Так, к вывозу тел умерших привлекли 15 спецавтомобилей и 50 военных. Вчера в Италии зафиксировали наибольшее количество случаев смертей от коронавируса за день Военную колонну, двигавшуюся в темное время суток, сняли местные жители из окна дома.

В настоящее время гробы доставляются в крематории в Модене, Акви Терме, Домодоссоле, Парме, Пьяченце и некоторых других городах.

Как только тела будут кремированы, останки будут возвращены в Бергамо.

Родственникам умершимх разрешено входить на кладбище, чтобы отдать дань уважения, но только в ограниченном количестве и с рекомендуемым расстоянием между собой, чтобы предотвратить распространение вируса.

Тем временем раздел некрологов местной газеты увеличился с двух-трех страниц до 10.

Ранее в этом месяце врач, работавший в больнице Бергамо, строго предупредил, что «сообщение об опасности происходящего» не доходило до людей.

В своем посте на Facebook доктор Даниэле Маккини сказал: «Ситуация теперь не назвать иначе, как драматической. Других слов не приходит в голову».

Италия является наиболее пострадавшей страной за пределами Китая, а Ломбардия — наиболее пострадавшим регионом.

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