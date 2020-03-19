В США, Сан-Франциско магазины, продающие марихуану, попали в список объектов, которые могут не закрываться на карантин. Об этом пишет Business Insider.

До этого известия жители города выстраивались в огромные очереди перед магазинами каннабиса вплоть до их закрытия, чтоб успеть купить желаемое до закрытия магазина на карантин. Сейчас же они работают в обычном режиме.

Каннабис является важным лекарством для многих жителей Сан-Франциско. В течение этого времени амбулатории могут продолжать функционировать. При этом они должны соблюдать правила общественного здравоохранения, — прокомментировали разрешение в департаменте здравоохранения Сан-Франциско.

Minval.az