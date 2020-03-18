Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.

«Коронавирус драматичным образом сейчас изменяет жизнь в нашей стране. Наши представления о нормальности, об общественной жизни, социальном сосуществовании — все это подвергается испытаниям как никогда прежде», — сказала Меркель.

При этом она выразила уверенность в том, что германцы справятся с этой проблемой, если все граждане примут ее как свою.

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