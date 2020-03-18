Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что из-за угрозы коронавируса его президентство может считаться таким, которое пришлось на «военное» время.

«В некотором роде я вижу себя президентом военного времени», — цитирует президента «Интерфакс».

Заявление Трампа прозвучало после того, как он объявил о задействовании закона времен Корейской войны (1950 — 1953 годы) об оборонном производстве (Defense Production Act), цель которого — активизировать производство защитных масок и спецодежды.

«Я имею в виду, что мы сражаемся. Я имею в виду, что у нас тут очень жесткая ситуация», — пояснил президент.

В то же время он отдал дань уважения тому, как граждане США борются с коронавирусом.

«Американский народ в большинстве своем потрясающий», — сказал он.

В США выявлено свыше 7 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 117 человек скончались.

Minval.az