Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии за сутки возросло до 2978. За сутки в стране от вируса погибли 475 человек.
Об этом сообщает RT со ссылкой на ANSA.
Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии за сутки возросло до 2978. За сутки в стране от вируса погибли 475 человек.
Об этом сообщает RT со ссылкой на ANSA.
Дата: 2020/03/18 21:40
Раздел: Мир
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