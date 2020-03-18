United Airlines сократит число рейсов в расписании на апрель на 60%. В том числе на 42% будет уменьшено количество полетов в Северной Америке и на 85% — по миру, передает «Интерфакс» сообщение компании.

В выходные United Airlines заявляла о том, что планирует сократить полетное расписание в апреле и мае на 50%, отметив, что даже в этом случае заполняемость самолетов составит всего около четверти.

Авиаперевозчик будет осуществлять порядка 45 рейсов в сутки с перелетами через Атлантический и Тихий океан, а также в страны Латинской Америки.

«Авиакомпания внимательно следит за спросом, а также за ограничениями, вводимыми штатами и по всей стране, и будет корректировать свой график в течение месяца», — говорится в сообщении.

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