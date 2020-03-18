Житель Англии заразился коронавирусом во время проведенного с любовницей отпуска в Италии, в то время как его жена думала, что он уехал в командировку в пределах страны. Об этом сообщает издание Daily Star.

Пациент в возрасте около 39 лет, чье имя не разглашается, сказал своей жене, что поехал в командировку в пределах Великобритании. На самом деле он проводил время с другой женщиной в Италии, сильнее всего среди других европейских стран пострадавшей от вспышки коронавируса. По возвращении муж-изменщик признался врачам, что был в Италии и мог заразиться.

Богатый и высокопоставленный мужчина, действительно, оказался заражен коронавирусом. Он отказался называть врачам имя любовницы, несмотря на то, что она тоже могла быть потенциально заражена смертельным вирусом.

Жена пациента считает, что он мог заразиться коронавирусом во время командировки от кого-то в Великобритании. Она последовала рекомендации властей и самоизолировалась в их доме на севере Англии.

«Случай этого пациента был бы смешным, если бы все не было так серьезно. Он думал, что у него есть идеальное алиби, но не учел ситуацию с коронавирусом. Мужчина рад, что успел прилететь домой до закрытия авиасообщения — это потребовало бы дополнительных объяснений. Он в панике, но больше — по поводу того, что его измена раскроется, чем из-за состояния здоровья», — сообщил источник местных СМИ.

Minval.az