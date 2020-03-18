Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран ответил Вашингтону на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, но на этом не ответ не закончен.

Как передает РИА Новости, его слова прозвучали на фоне нескольких ракетных обстрелов базы Таджи в Ираке, где погибли или получили ранения несколько военных США. Ответственность за обстрелы в Вашингтоне возложили на проиранские шиитские группировки. Иран указывал на безосновательность обвинений в свой адрес.

«Американцы убили нашего великого генерала, мы не оставили это без ответа и никогда не оставим», — сказал Роухани в ходе выступления, показанного телеканалом IRINN.

По его словам, США никогда не забудут ракетный удар Ирана по базе в Ираке, «поскольку они впервые получили решительный и быстрый ответ на варварскую ошибку».

«Они думали, что прорвут сопротивление нашего народа, поскольку убили руководителя нашего сопротивления, но получилось наоборот – сопротивление окрепло», — добавил Роухани.

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