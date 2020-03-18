В рамках борьбы с коронавирусом Швеция вводит временный запрет на въезд в страну для иностранцев. Мера начнет действовать с 19 марта, сообщили в шведском посольстве в РФ.

Уточняется, что запрет установлен на 30 дней. Он не коснется тех, кто въезжает в Швецию из стран, не входящих в ЕС/ЕЭС/Швейцарии, а также граждан Швеции, лиц, постоянно проживающих в Швеции, лиц, нуждающихся в международной защите, дипломатов, медицинского персонала, сотрудников транспортных компаний и др.

В настоящее время число заразившихся коронавирусом в Швеции составляет 1059, умерли семь человек.

Minval.az