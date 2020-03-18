Исследователи иранского технологического университета Шариф разработали компьютерный симулятор для тестирования различных сценариев, связанных с дальнейшим распространением COVID-19 в Иране и его последствиями.

Как сообщает АПА со ссылкой на Deutsche Welle, согласно этому расчету, пандемия достигнет своего пика примерно через неделю в Иране, число умерших превысит 12 000 человек.

Компьютерный симулятор рассчитал такой сценарий при условии: правительство применяет карантин на всех территориях высокого риска, на местах люди строго соблюдают карантинные правила и имеется достаточно медицинских принадлежностей.

Но исследователи отметили, что эти три условия не соответствуют действительности. Было отмечено, что правительство не может ввести полный карантин. В то же время определенные люди не будут подчиняться правилам карантина, и состояние медицинского обеспечения не будет на самом высоком уровне из-за санкций США и проблем в управлении.

Учитывая эти реалии, исследователи прогнозируют, что эпидемия достигнет пика в конце мая, и в результате этого могут умереть 3,5 миллионов человек.

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