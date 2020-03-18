обозреватель Тахер аль-Омар, близкий к террористической группировке «Джабхат ан-Нусра», объявил о вознаграждении в 25.000 долларов за убийство каждого российского журналиста в районе шоссе М4 в провинции Идлиб., пишет газета «Аль-Раи аль-Юм»,

Согласно публикации, тем самым джихадисты намерены дестабилизировать ситуацию на северо-западе Сирии. Шоссе М4 – стратегическая артерия, соединяющая прибрежную Латакию с Саракибом. Согласно договору между Россией и Турцией, на ее восточном участке будет проводиться совместное патрулирование.

Также утверждается, что действующие в районе Саракиба группировки, чтобы помешать патрулям, взорвали мост на шоссе М4. В нескольких местах возведены баррикады. Джихадисты также заставляют местных жителей блокировать трассу.

Minval.az