Cтрана—председатель G20 Саудовская Аравия созывает чрезвычайный саммит в режиме онлайн на следующей неделе, сообщается на сайте мероприятия.

Саммит будет проводиться для того, чтобы «продвигать скоординированный ответ на пандемию COVID-19» и ее последствия как для людей, так и для экономики, сообщает газета «Коммерсант».

«G20 наряду с международными организациями будет прибегать к любым способам, которые считаются необходимыми для того, чтобы смягчить влияние пандемии»,— говорится в заявлении. Также в нем отмечается, что Саудовская Аравия будет поддерживать и координировать международные усилия по противодействию коронавирусу.

Minval.az