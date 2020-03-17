Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в распространении ложной информации о том, что американские военные намеренно заразили китайцев коронавирусом, чтобы создать впечатление, что вирус возник в этой стране. Об этом Трамп заявил во время брифинга в Белом доме, сообщает РБК со ссылкой на National Review.

«Китай распространял ложную информацию о том, что наши военные дали им это [вирус]. Это ложь. И вместо того, чтобы спорить, я должен назвать, откуда он [вирус] пришел. Он действительно пришел из Китая» — сказал Трамп.

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