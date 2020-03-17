Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала пить парацетамол в качестве лекарства от коронавирусной инфекции. Об этом заявил её пресс-секретарь Кристиан Линдмайер.

При этом ибупрофен, обладающий противовоспалительным, жаропонижающим и анальгезирующим действием, и содержащие его лекарства ВОЗ принимать не советует.

— Не было опубликовано новых свидетельств того, что ибупрофен повышает риск смертности (при CoViD-19). Недостаточно исследований. Эксперты пока изучают данные. Мы рекомендуем предпочесть парацетамол и не использовать ибупрофен, — сказал Линдмайер (цитата по «Лайфу»).

Впрочем, спикер не исключил приёма ибупрофена при коронавирусной инфекции под строгим наблюдением врача в том случае, если препарат необходим по медицинским показаниям.

Minval.az