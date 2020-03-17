В Турции были задержаны 19 человек за публикацию «необоснованных и провокационных» сообщений о вспышке нового коронавируса в социальных сетях.

Всего же внимание полиции привлекли сообщения 93 человек, сообщили в Министерстве внутренних дел страны.

В заявлении МВД Турции указано, что эти сообщения были направлены против чиновников и распространяли панику, предполагая, что вирус широко распространился в Турции в результате недостаточных мер, принятых чиновниками.

«Девятнадцать из этих подозреваемых были задержаны, задержания продолжаются», — цитирует сообщение министерства Reuters.

Minval.az