Входящий в состав британской заморской территории остров Тристан-да-Кунья закрылся для посетителей из-за распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19.

Остров в южной Атлантике, на котором проживают около 250 человек, является одним из самых удалённых населённых мест на Земле. На острове нет аэропорта, а ближайшая земля — ЮАР — находится в шести днях плавания.

«Совет острова Тристан-да-Кунья принял решение не разрешать пассажирам выходить из круизных судов на остров», — приводит RT заявление сообщества.

Отмечается, что это касается не только круизных судов, но и проходящих яхт.

«Изолированное сообщество Тристан-да-Кунья особенно уязвимо к внедрению любого нового вируса, поскольку у людей очень ограниченный иммунитет. Даже при простудных заболеваниях происходят локальные эпидемии, что приводит к госпитализации наиболее уязвимых (жителей)», — говорится в решении совета.

Уточняется, что на острове уже была эпидемия гриппа, который появился там, вероятнее всего, из-за посещавшего архипелаг судна. Болезнь оказала серьёзное давление на ограниченные медицинские ресурсы сообщества.

«Коронавирус особенно опасен для пожилых людей, население Тристана имеет непропорционально большую долю старых людей, многие из которых имеют респираторные заболевания, что ставит их в группу наибольшего риска», — говорится в заявлении совета.

Также совет отмечает, что жители острова полностью осведомлены об опасности нового коронавируса благодаря доступу к телевидению, который удалось восстановить после шторма в 2019 году.

Minval.az