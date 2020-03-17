Власти КНР дали разрешение на начало клинических испытаний первой вакцины от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Об этом во вторник сообщило Центральное телевидение Китая.»Группа исследователей во главе с академиком Чэнь Вэй получила разрешение на начало клинических испытаний», — передает телевидение.

В материале уточняется, что в ходе испытаний вакцина Чэнь Вэй была признана эффективной и безопасной.

Генерал-майор Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Чэнь Вэй является академиком Академии инженерных наук Китая, директором Института биоинженерии Военно-медицинской академии НОАК и специализируется на биологической и химической защите.

26 января Чэнь Вэй и ее команда исследователей прибыли в Ухань для установления источника происхождения коронавируса, исследования вызываемой им болезни и выработки средств и методов лечения и противодействия эпидемии. Чэнь Вэй руководит группой исследователей в уханьской лаборатории с наивысшим уровнем биологической защиты — BSL-4. Это единственное подобное учреждение в Китае, в котором могут вестись работы с наиболее опасными бактериями, вирусами и другими микроорганизмами.

Ранее научный сотрудник Института исследования лабораторных животных при Академии медицинских наук КНР Цинь Чуань заявила о том, что Китай к настоящему времени разработал восемь вакцин от коронавируса нового типа, некоторые из них уже показали свою эффективность на животных — трансгенных мышах и макаках.

Minval.az