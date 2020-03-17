Крупнейшие американские интернет-компании и соцсети будут помогать друг другу в борьбе с дезинформацией о коронавирусной инфекции нового типа COVID-19. Об участии в акции объявили Facebook, Twitter, Microsoft и входящая в нее LinkedIn, Google и YouTube, а также Reddit.

«Мы помогаем миллионам оставаться на связи, а теперь совместно противодействуем мошенничеству и распространению заведомо ложной информации о вирусе, размещаем достоверный контент в наших сетях, а также представляем важную новую информацию от правительств стран по всему миру», — говорится в их заявлении.

В начале марта Facebook уже начал удалять посты с теориями заговора о коронавирусе и объявления о продаже медицинских масок, а также предоставил дополнительные бесплатные рекламные объявления ВОЗ. Вместе с Twitter они также стали помечать специальным образом ложную информацию о заболевании и давать ссылки на правительственные ресурсы. При этом СМИ обращали внимание, что бороться с фейками в чатах принадлежащего Facebook мессенджера WhatsApp практически невозможно.

Minval.az