В Китае впервые с 26 января, после длительного карантина из-за коронавируса открылся первый кинотеатр, но зрители не пришли.

Как сообщает Variety, кинотеатр «Золотая пальма» предложил для просмотра несколько китайских фильмов и объявил о показах в соцсетях, но зрители так и не появились.

Это связано с тем, что люди до сих придерживаются правил для профилактики коронавируса и не спешат в общественные места.

Напомним, несмотря на то, что в Китае продолжают фиксировать новые случаи коронавируса, в целом ситуация в регионе, судя по официальным данным о заболевших и выздоровевших, взята под контроль. В связи со значительным улучшением эпидемиологической ситуации и сокращением числа заболевших госпитали начали закрывать.

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