Кристиан Линдмайер, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ведущей борьбу с пандемией COVID-2019, рассказал о заражении двух сотрудников коронавирусом.

Его слова передает Reuters.

Это первые официально подтвержденные случаи заболевания в организации. Сотрудники сами обнаружили у себя симптомы и сдали тест на COVID-19.

По словам Линдмайера, в штаб-квартире ВОЗ в Женеве работает около 2400 сотрудников и консультантов. Большую часть из них перевели на удаленную работу, чтобы уменьшить возможность заразиться.

Minval.az