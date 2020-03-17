Европейский суд по правам человека на фоне угрозы распространения коронавируса и, принимая во внимание недавние решения французских властей и Совета Европы, осуществляет ряд мер для реагирования на беспрецедентный глобальный кризис.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЕСПЧ, помещения Европейского суда по правам человека более недоступны для публики, и слушания, назначенные на март и апрель, отменяются до принятия дальнейших решений.

Все сроки, отведенные для разбирательств дел, которые в настоящее время находятся на рассмотрении, будут приостановлены на один месяц, начиная также с 16 марта 2020 года.

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