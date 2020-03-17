Иран отпустил порядка 85 тысяч заключенных из тюрем на фоне коронавируса, сообщил официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили.

«На сегодняшний день отпущено порядка 85 тысяч заключенных», — цитирует Эсмаили профильное агентство Mizam Online.

Впервые о коронавирусе власти Ирана сообщили 19 февраля. С этого времени коронавирус затронул все провинции страны, а число заболеваний, по последним данным, составляет 14 991, из которых 853 со смертельным исходом. Почти 5 тысяч человек выздоровели.

Minval.az