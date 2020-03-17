В Италии общее число жертв пандемии коронавируса составило уже 2 158 человек. Число смертельных исходов в стране за сутки выросло почти на 350, сообщил глава службы гражданской обороны Италии. Всего, по последним данным, заразились 27 980 жителей.

Тем временем издание leggo.it опубликовало жуткие кадры, снятые в одной из церквей в городе Бергамо, где так много умерших от коронавируса, что их не успевают хоронить или кремировать. Муниципалитет разрешил размещать гробы прямо в церкви.

«Мерилом того, что происходит в красной зоне, являются мертвые, числом которых уже нельзя управлять. Просто подумайте о восьми ежедневных страницах некрологов в Бергамо, непрерывном цикле кремаций», – сказано в тексте.

Minval.az