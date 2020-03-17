Согласно новым исследованиям американских ученых, главной причиной быстрого распространения нового коронавируса SARS-CoV2 в Китае было большое количество больных со слабовыраженной симптоматикой, которых долгое время не выявляли, и высокой контагиозностью самого вируса. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Результаты математического моделирования, объединившего данные о зарегистрированных случаях заболевания COVID-19 в Китае с данными о передвижении людей, показали, что до введения 23 января 2020 года ограничений на въезд в Ухань и выезд из него 86 процентов случаев в стране не были задокументированы, что способствовало быстрому географическому распространению вируса SARS-CoV2.

По мнению авторов исследования, эти выводы имеют решающее значение для понимания темпов распространения и контагиозности нового коронавируса. Как выяснилось, недокументированные инфекции подвергли воздействию гораздо большую часть населения, чем это считалось.

Учитывая то, что, по данным ученых, частота передачи от бессимптомных больных составляет 55 процентов по сравнению с контагиозностью пациентов с явными проявлениями заболевания, в 79 процентах случаев заражения источниками могли быть носители вируса, у которых болезнь никак не проявлялась.

Результаты показывают, что после 23 января 2020 года, когда правительство ввело меры по контролю передвижения и повышению осведомленности населения, темпы распространения вируса значительно снизились.

Minval.az