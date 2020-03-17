Франция вводит беспрецедентные меры борьбы с коронавирусом, включающие отмену уже назначенных выборов, а также транспортную блокаду. Об этом объявил президент Эммануэль Макрон в телевизионном обращении к нации.

В своей речи президент Франции постоянно подчеркивал, что нынешнее состояние в стране близко к военному. Фразу «мы на войне» он повторил 5 раз в разном контексте, подсчитали в Le Monde.

Это, по его словам, позволит мобилизовать ресурсы для общественного блага. В частности, Макрон объявил, что такси и гостиницы могут быть мобилизованы для перевозки и размещения медиков, которые сейчас «на передовой». Также в отдельных регионах, например в Эльзасе, будут развернуты полевые госпитали.

Также Макрон рассказал о том, как будет введено в действие решение о закрытии границ Евросоюза для иностранцев, анонсированное в понедельник президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Как выяснилось, это решение будет принято в обход стандартной процедуры, поэтому новые правила въезда заработают уже во вторник.

«Чтобы защитить друг друга от распространения вируса и в то же время сохранить нашу медицинскую систему, мы приняли совместное решение между европейскими лидерами: завтра в полдень границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты», — заявил он.

Кроме того, будет существенно уменьшена работа транспорта внутри страны: на 15 дней будет отменено большинство маршрутов общественного транспорта, кроме критически необходимых.

Уличные собрания будут строго запрещены, нарушителей будут штрафовать.

Также президент Франции решил не проводить вовремя местные выборы. Второй тур муниципальных выборов по всем государстве должен состояться 22 марта, он будет перенесен на неопределенный срок. Кроме того, президент отложил проведение пенсионной реформы.

Президент Франции считает, что эти меры позволят замедлить появление новых заражений коронавирусом. Сейчас во Франции зафиксировано 6633 подтвержденных заражений и 148 погибших, за последние сутки показатели выросли на 1210 и 21 человек соответственно.

Minval.az