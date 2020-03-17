Лагерь беженцев в столице Германии, Берлине, закрыт из-за коронавируса.

Минувшим днем один из соискателей убежища был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Анализ крови и слюны дал положительный результат. Муниципалитет и управление здравоохранения Берлина приняли решение о незамедлительном закрытии лагеря и содержании жильцов лагеря в близлежащем здании школы в условиях карантина, передает Report.

Минувшей ночью 135 жильцов лагеря в сопровождении полиции и медработников были переселены в спортивный зал близлежащей школы.

Согласно полученной информации, среди эвакуированных находятся 24 гражданина Азербайджана. Кроме того, в лагере находятся 20 человек старше 60 лет и 15 детей младше 5 лет.

В Управлении здравоохранения Берлина сообщили, что пожилые люди из-за высокого риска заражения коронавирусом будут содержаться в столичных больницах под особым присмотром.

Это первый факт заражения коронавирусом в лагерях беженцев в Германии.

Ранее Германия приостановила депортацию лиц, намеревавшихся искать убежище в Греции, Италии, Венгрии и других странах Евросоюза, в соответствии с «Дублинским соглашением». В то же время при приеме новых соискателей убежища решено содержать их 14 дней в карантине.

Minval.az