Основатель группы Palmali, известный азербайджанский бизнесмен Мубариз Мансимов арестован по решению Стамбульского суда.

Мубариз Мансимов Гурбаноглу и коммерческий директор Нурай Нурчан Перкер, которые были задержаны в рамках расследования, начатого Бюро по борьбе с терроризмом и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Стамбула, были отправлены вчера вечером в суд Стамбула в Чаглаяне.

Предприниматель был задержан накануне в рамках расследования по делу террористической организации FETO.

Нурай Нурчан Перкер была освобождена.

Minval.az