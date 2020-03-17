Основатель группы Palmali, известный азербайджанский бизнесмен Мубариз Мансимов арестован по решению Стамбульского суда.
Мубариз Мансимов Гурбаноглу и коммерческий директор Нурай Нурчан Перкер, которые были задержаны в рамках расследования, начатого Бюро по борьбе с терроризмом и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Стамбула, были отправлены вчера вечером в суд Стамбула в Чаглаяне.
Предприниматель был задержан накануне в рамках расследования по делу террористической организации FETO.
Нурай Нурчан Перкер была освобождена.