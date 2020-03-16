Евросоюз на 30 дней запретил въезд на свою территорию. Об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает «Дождь» со ссылкой на Sky News.
Европейские страны, не входящие в Шенген, призвали присоединиться к запрету.
Евросоюз на 30 дней запретил въезд на свою территорию. Об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает «Дождь» со ссылкой на Sky News.
Европейские страны, не входящие в Шенген, призвали присоединиться к запрету.
Дата: 2020/03/16 19:43
Раздел: Мир
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