В Британии в эфир утреннего шоу This Morning пришла пара голых гостей. Об этом сообщает Metro.

Обнаженных гостей встречали ведущие программы Имон Холмс и Рошель Хьюмс. Они признались, что их шокирует вид гостей. Хьюмс также отметила, что она не могла удержаться от разглядывания обнаженных тел и «смотрела туда, куда не следовало».

Обнаженные гости по имени Пэм и Марк придерживаются принципов нудизма, и их «голое» появление является частью социальной кампании. Они выступают против негативного отношения к нудистам и объективации человеческого тела.

Гости отметили, что нудизм помогает принимать человека таким, какой он есть, а не судить по стандартам красоты.

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