Турция вновь заявляет о неизменности поддержки территориальной целостности и суверенитету Украины и непризнании аннексии Крыма. Об этом говорится заявлении министерства иностранных дел Турции по случаю шестой годовщины аннексии Крыма.

«Турция и международное сообщество не признают незаконной аннексии Автономной Республики Крым в составе Украины, осуществленной Российской Федерацией в этот день шесть лет назад на основе итогов незаконного референдума», — подчеркивается в заявлении, передает агентство «Анадолу».

В турецком МИД отметили, что приоритетом для Анкары остается безопасное и благополучное проживание крымских татар на исторических землях, сохранение их культурной идентичности и устранение ущерба от последствий аннексии.

Турция вновь выражает поддержку территориальной целостности и суверенитету своего стратегического партнера – Украины, говорится далее в документе.

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