Как сообщает издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в Правительстве Германии, президент США Дональд Трамп хочет за деньги переманить немецких учёных фирмы CureVac, которые в данный момент разрабатывают вакцину против CoViD-19.

Американский лидер якобы предлагает разработчикам большую сумму, чтобы перевезти учёных в США или получить вакцину эксклюзивно для своей страны. Германия, как пишет издание, осталась недовольна этими попытками вмешаться в работу учёных, что привело к «непрямому, но ощутимому спору» между государствами.

При этом сами учёные опровергли эту информацию. Узнав об огласке, они прокомментировали ситуацию, объяснив, что администрация американского президента действительно выходила с ними на связь, однако не из-за желания купить технологию.

«Наши усилия направлены на разработку вакцины от коронавируса с целью защитить людей во всём мире. Как следствие, компания находится в контакте со многими организациями и мировыми органами власти, однако воздерживается от комментариев по поводу спекуляций и отвергает утверждения о предложениях о приобретении компании или её технологии», — цитирует заявление учёных CNN.

При этом, как отметил представитель Министерства здравоохранения ФРГ, Правительство Германии находится в тесном контакте со специалистами.

Minval.az