В США разработали вакцину против корнавируса нового типа (Сovid-19), которая будет протестирована впервые в Вашингтоне.

Испытание пройдет 16 марта в Научно-исследовательском институте здоровья Kaiser Permanente в Сиэтл.

Вакцину будут испытывать на здоровом человеке в возрасте 45 лет для выяснения возможных побочных эффектов. Представители властей сообщили, что разработка вакцины для инфицированных пациентов может занять от восьми месяцев до года, передает агентство «Анадолу».

Университет Джона Хопкинса, наблюдающий за ходом распространения Сovid-19, сообщает, что в США продолжает расти число заражений и смертей от коронавируса.

Сovid-19 зафиксирован в 49 из 50 американских штатов. Число инфицированных от коронавируса в США возросло до 3485, жертв же – 65.

В Вашингтоне зафиксировано 42 случая смертей от коронавируса, в Калифорнии – 6, во Флориде – 4 и Нью-Йорке – 3.

Minval.az