Бывшая королева красоты из Гватемалы сорвалась со стены между Мексикой и США и разбилась насмерть.

Об этом сообщает издание The Mirror.

Во вторник, 10 февраля, 19-летняя бывшая главная красавица своего родного города Мириам Эстефани Гирон Луна (Miriam Estefany Giron Luna) пыталась перелезть через металлическую стену на границе Мексики и США, чтобы незаконно пересечь границу. Женщина сорвалась и упала с семиметровой высоты. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Луна была на восьмом месяце беременности. Врачи в экстренном порядке провели ей кесарево сечение, но не смогли спасти ребенка.

26-летний партнер Луны Дилвер Исраэл Диас Гарсия (Dilver Israel Diaz Garcia) был очевидцем произошедшего и уведомил пограничный патруль сразу после ее падения.

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