Министр обороны США Марк Эспер распорядился повысить уровень охраны здоровья в штаб-квартире ведомства (Пентагоне) в штате Виргиния из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Уровень повышается до категории «Браво» — третьей категории по пятибалльной шкале минобороны США. Помимо обычных мер предосторожности и санитарной обработки помещений теперь сотрудникам ведомства и военнослужащим рекомендуется избегать физических контактов друг с другом (в частности, не обниматься и не пожимать руки), избегать ненужных поездок, особенно в районы, где есть вспышка заболевания.

Одновременно до категории «Чарли» повышен уровень защиты в домах ветеранов в городе Вашингтон и в штате Миссисипи.

Ранее сообщалось, что в США подтвердились 2572 случая заражения новым коронавирусом, 51 человек скончался.

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