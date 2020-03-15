Пройден ли пик заболевания коронавирусом — пока говорить невозможно, утверждает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Об этом она сообщила РБК.

Вуйнович пояснила, что для этого нет достаточных данных.

По состоянию на 14 марта, число заболевших в мире превысило 145 тысяч человек. В Европе наибольшее число выявленных случаев зафиксировано в Италии — 17 760 заболевших. Там и самая высокая смертность от коронавируса — свыше 1000 жертв.

Представитель ВОЗ объяснила такое высокое количество смертей тем, что эпидемию невозможно распознать. «Там, видимо, сразу заболело очень много людей, но как это случилось — непонятно», — заявила она.

Вуйнович также обратила внимание на то, что нужно учитывать высокий средний возраст населения Италии. Она напомнила, что чем старше население, тем выше смертность.

Minval.az