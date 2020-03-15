В годовщину кровавого теракта на мечетях Новой Зеландии, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал мировое сообщество поддержать идею объявления 15 марта Днем международной солидарности против исламофобии.

В своей публикации в Twitter Чавушоглу написал:

«Выражаю соболезнование семье гражданина Турции Зекерии Туйана и всех мусульман, погибших во время теракта в городе Крайстчерч. Необходимо сказать «Стоп» проявлениям исламофобии и ксенофобии. Пусть 15 марта станет Днем международной солидарности против исламофобии».

В новозеландском городе Крайстчерч 15 марта 2019 года было совершено вооруженное нападение на мечети Нур и Линвуд, уточняет «Анадолу».

В результате атаки погиб 51 человек, в том числе гражданин Турции, ранения получили 50 человек, двое их них турки.

Задержанный после теракта 29-летний крайне ультраправый австралиец Брентон Таррант в июне предстанет перед судом по обвинению в терроризме, убийстве и покушении на убийство.

Предполагается, что террорист, находящийся в тюрьме строгого режима в Окленде, в случае признания виновным может быть приговорен к пожизненному заключению.

Minval.az