На юге Афганистана полицейских застрелил четверых коллег, передает телеканал Tolo News со ссылкой на местную полицию.
По информации полиции, стрелок имел связи с боевиками.
Инцидент произошел в ночь на 15 марта в округе Жерай.
На юге Афганистана полицейских застрелил четверых коллег, передает телеканал Tolo News со ссылкой на местную полицию.
По информации полиции, стрелок имел связи с боевиками.
Инцидент произошел в ночь на 15 марта в округе Жерай.
Дата: 2020/03/15 14:00
Раздел: Мир
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