На юге Афганистана полицейских застрелил четверых коллег, передает телеканал Tolo News со ссылкой на местную полицию.

По информации полиции, стрелок имел связи с боевиками.

Инцидент произошел в ночь на 15 марта в округе Жерай.

Minval.az