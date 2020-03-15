Результат теста на коронавирус COVID-19 президента США Дональда Трампа оказался негативным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.

«Спустя неделю после ужина с бразильской делегацией в Мар-а-Лаго у президента не проявилось никаких симптомов», — говорится в заявлении Белого дома.

Как сообщает CNN, Белый дом с субботы начал измерять температуру у тех, кто контактирует с Трампом, а также вице-президентом Майком Пенсом. Так, одного из журналистов не пустили на субботний брифинг по коронавирусу с их участием из-за температуры 99,9 градуса Фаренгейта (37,7 градуса Цельсия).

Ранее в субботу президент США сообщил, что сдал анализ на коронавирус в пятницу вечером.

Опасения по поводу состояния здоровья Трампа возникли после того, как у члена делегации бразильского президента Жаира Болсонару после их визита в резиденцию Трампа во Флориде был диагностирован коронавирус.

Некоторые СМИ даже сообщали, что коронавирус якобы выявлен у самого Болсонару, с которым Трамп много общался. Однако Болсонару заверил, что здоров.

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