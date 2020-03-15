Президент Ирана Хасан Роухани отправил ряду мировых лидеров письмо с призывом способствовать снятию санкций США с Тегерана, чтобы позволить стране эффективно бороться с коронавирусом, сообщила в субботу пресс-служба политика.

По данным местного бюро АПА, Роухани отправил письмо лидерам ряда государств, посвященное перерастанию распространения коронавируса в мировую эпидемию. Президент указал на необходимость снятия санкций США в связи с нынешней ситуацией в мире:

«Hи одна страна не может справиться с этим кризисом в одиночку. Что можно сказать про государство, которое сталкивается с множеством проблем при осуществлении международной торговли и обеспечении себя необходимыми товарами».

Minval.az