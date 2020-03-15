Жители ряда городов Италии, которые вынуждены сидеть дома по причине карантина из-за вспышки коронавируса, устроили необычный флешмоб.

Его предложила провести миланская уличная группа Fanfaroma, информирует ANSA.

Музыканты призвали итальянцев устроить “флешмоб на балконе”: выйти на балконы, сыграть на инструментах и спеть, чтобы “взбодрить” свой город.

Жители Италии откликнулись на призыв. В пятницу вечером, 13 марта, они вышли на балконы своих домов, чтобы исполнить жизнеутверждающие песни. Некоторые пели из окон.

Многие играли на музыкальных инструментах, чтобы аккомпанировать себе.

Видеозаписями участники флешмоба делились в социальных сетях.

Карантин по-італійськи Підписуйтесь на #Букви в Telegram: https://t.me/bykvuКарантин в Італії:Як люди сидять вдома, не сумують і розважаються + повітрям дихають 💪🏼 Gepostet von Букви am Samstag, 14. März 2020

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