Террористическая организация ИГИЛ выпустила для боевиков памятку по борьбе с коронавирусом, сообщает Daily Mail.

Список «шариатских директив по борьбе с эпидемиями» появился в последнем номере газеты группировки «Аль-Наба». Он включает в себя призывы держаться подальше от больных людей, мыть руки перед едой и избегать поездок в зараженные районы.

Также экстремисты добавили к рекомендациям указание «верить в Бога и искать убежища в нем, поскольку болезни бьют не сами по себе, а по повелению и указу Бога».

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