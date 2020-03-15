Американский президент Дональд Трамп и британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе состоявшегося в субботу телефонного разговора затронули тему введения властями Соединенных Штатов запрета на въезд иностранцев, недавно побывавших в королевстве. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

Ранее в рамках борьбы с коронавирусом США запретили въезд на свою территорию иностранцев, посещавших Китай, Иран и государства Шенгенской зоны. В субботу было объявлено, что с понедельника аналогичная мера будет действовать в отношении Великобритании и Ирландии.

«Президент обсудил с премьер-министром меры, принятые для борьбы с пандемией вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19, в том числе сегодняшнее объявление об ограничениях на поездки», — говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

Кроме того, Трамп и Джонсон обсудили предстоящий разговор лидеров государств «семерки», который пройдет в режиме видеоконференции и будет касаться коронавируса, а также договорились «продолжать тесное сотрудничество для противодействия угрозам со стороны иранского режима и поддерживаемых им сил в Ираке».

Minval.az